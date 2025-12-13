Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:37, 13 декабря 2025Спорт

В Индии фанаты устроили погром на стадионе из-за Месси

Индийские фанаты устроили погром на стадионе из-за того, что не увидели Месси
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

В Индии фанаты устроили погром на 70-тысячном стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте, сообщает британская The Guardian.

12 декабря аргентинский футболист, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси посетил церемонию открытия 20-метровой статуи в Индии, посвященной ему. Месси, следивший за открытием по видеосвязи, в сопровождении охраны и полиции прогулялся по полю стадиона, помахал трибунам, и покинул арену спустя 20 минут.

Легендарного футболиста сразу же окружили официальные лица и ВИП-гости, а фанаты с дешевыми билетами даже не смогли разглядеть кумира. Они остались недовольны организацией мероприятия и стали громить стадион, забрасывая поле бутылками.

Ранее сообщалось, что Лионеля Мессии во второй раз подряд признали самым ценным игроком сезона в североамериканской Главной лиге футбола (MLS).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ бросили на штурм Купянска несколько тысяч бывших заключенных. Что известно о попытках Киева контратаковать?

    Названы изменившие мир технологии СССР

    На Украине заблокируют российских исполнителей

    Южную часть России накрыл сильный шторм

    В Индии фанаты устроили погром на стадионе из-за Месси

    Снявшего видео с курящим рэпером Macan отправили на гауптвахту

    Россиянам назвали навыки для повышения заработка

    Россиянка описала соотечественников на отдыхе в ОАЭ словами «испытала испанский стыд»

    На Западе обвинили Британию в приближении мировой войны

    Жительница Подмосковья поселила у себя дома корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok