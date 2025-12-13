В Индии фанаты устроили погром на стадионе из-за Месси

В Индии фанаты устроили погром на 70-тысячном стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте, сообщает британская The Guardian.

12 декабря аргентинский футболист, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси посетил церемонию открытия 20-метровой статуи в Индии, посвященной ему. Месси, следивший за открытием по видеосвязи, в сопровождении охраны и полиции прогулялся по полю стадиона, помахал трибунам, и покинул арену спустя 20 минут.

Легендарного футболиста сразу же окружили официальные лица и ВИП-гости, а фанаты с дешевыми билетами даже не смогли разглядеть кумира. Они остались недовольны организацией мероприятия и стали громить стадион, забрасывая поле бутылками.

Ранее сообщалось, что Лионеля Мессии во второй раз подряд признали самым ценным игроком сезона в североамериканской Главной лиге футбола (MLS).