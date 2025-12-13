Реклама

Культура
08:42, 13 декабря 2025

Муж Ани Лорак попросил певицу купить ему виллу в Испании

Муж Ани Лорак Исаак Виджраку попросил певицу купить ему виллу в Испании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Муж Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) Исаак Виджраку попросил певицу купить ему виллу в Испании, об этом сообщил Telegram-канал «Свита короля».

Как рассказали знакомые семейной пары, мужчина устал от постоянных переездов и холодного климата, он хочет домик у моря у себя на родине.

«Он обещает, что это будет уютное любовное гнездышко, куда она сможет приезжать на выходные и в отпуск», — пояснили приятели Лорак.

Однако, как напомнил канал, артистка уже попадала в неприятную ситуацию, когда первый муж певицы очаровывал других девушек и приводил их в дом, пока жена находилась на гастролях.

В июне сообщалось, что Ани Лорак получила российское гражданство. Певица получила паспорт гражданина России 9 июня. В документе она оставила свое имя — Каролина.

