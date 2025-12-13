Реклама

06:45, 13 декабря 2025Мир

На Западе назвали оторванными от реальности слова Зеленского о референдуме

Аналитик Хеннингсен: Слова Зеленского о референдуме оторваны от реальности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive назвал оторванными от реальности слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума о территориях.

Эксперт считает, что у России сейчас много стратегических побед, а общественное мнение на Западе склоняется не в пользу Киева.

«Знаете, Зеленский даже сказал, что, как мне показалось, просто показывает, насколько он оторван от реальности. Он говорит, что в Донбассе нужны референдумы о том, к какой стране они хотят принадлежать. Наверное, он шутит», — заявил Хеннингсен.

Он добавил, что украинский лидер сейчас является «самым большим препятствием» для урегулирования.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, говоря об идее Владимира Зеленского провести референдум на Донбассе, сослался на Конституцию РФ. «Донбасс — российский. Весь. Есть Конституция», — сказал он.

