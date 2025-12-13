Журналист Фази: За счет оказания помощи ВСУ Британия приближает мировую войну

За счет оказания помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по России Великобритания приближает мировую войну. Об этом заявил западный журналист Томас Фази в соцсети Х.

Журналист подчеркнул, что именно Великобритания усиливает напряженность в отношениях с Россией, а не наоборот. Он добавил, что Лондону глупо было бы рассчитывать на победу в вероятном конфликте со страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом.

«На самом деле, [Британия] уже активно участвует в ракетных ударах / ударах с беспилотников по российской территории, что делает перспективу полномасштабной войны вполне реальной, независимо от того, что происходит», — отметил Фази.

Ранее министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что в стране идет ускоренная разработка планов по подготовке к войне.