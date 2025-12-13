Реклама

22:04, 13 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе предрекли скорый переход Одессы под контроль российских войск

SC: Аналитики прогнозируют скорый переход Одессы под контроль российских войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Многие эксперты прогнозируют скорый переход Одессы под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал британский журналист Мартин Джей в материале для Strategic Culture (SC).

«Одна вещь, которая подчеркивает скорую победу России, — это неоднократные заявления глав государств ЕС (...): война с Москвой — это лишь вопрос времени, и правительствам стран союза необходимо увеличить расходы на оборону. Чем чаще вы это слышите, тем лучше понимаете, что российские солдаты приближаются к захвату ряда ключевых украинских городов на линии фронта. И, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы», — пишет автор статьи.

Как утверждает Джей, риторика на Западе находится в упадке из-за успехов российских войск, нежелания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поставлять Киеву оружие, а также из-за быстро составленного мирного плана и неспособности договориться о краже российских активов для финансирования Украины.

Ранее появилась информация о том, что ночная воздушная атака на Одессу стала самой массовой в регионе с момента начала специальной военной операции. Как утверждают на Украине, была поставлена цель «вырубить энергетику по всей области».

