Оставшийся в России иностранный бизнес назвал главные трудности работы в стране

О2 Consulting: Почти 70% иностранных компаний в РФ поставляют через посредников

Почти 70 процентов оставшихся работать в России иностранных компаний осуществляют платежные транзакции и поставки продукции через посредников, выяснила международная группа компаний О2 Consulting. Результаты исследования о влиянии санкционных ограничений на деятельность зарубежного бизнеса на российском рынке оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным исследования, из 75 иностранных компаний 100 процентов респондентов указали, что ограничения Европейского Союза (ЕС) оказывают наиболее существенное влияние на их деятельность на территории России. При этом самое значительное воздействие имеют ограничения в отношении импорта и экспорта определенных категорий товаров, а также санкции в отношении финансового сектора и ограничения по расчетам.

«Почти все участники исследования отмечают, что главный вызов — это даже не отдельные запреты, а накладывающиеся друг на друга и часто противоречащие правовые требования: санкции разных стран, требования банков и международных логистических операторов, а также правила экспортного контроля странами происхождения технологий. В результате возникает ситуация, когда действие в одной юрисдикции потенциально нарушает нормы другой», — отметила управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина.

Иностранные компании, по ее словам, впервые оказались в режиме, где юридическая предсказуемость больше не является гарантией даже при формальном соблюдении закона.

«С экономической точки зрения иностранные компании в России оказались в самом турбулентном сегменте рынка. Все компании, участвующие в исследовании, сообщают о нарушении цепочек поставок. Большинство компаний вынуждены регулярно менять страну-поставщика, переходить на параллельный импорт, работать через агентов и посредников. Также почти все респонденты сталкиваются с блокировкой счетов, отказом банков проводить транзакции и невозможностью платить в евро и долларах», — сообщила Сорокина.

Треть компаний была вынуждена повышать цены, другая треть — искать поставщиков с льготными условиями или менять ассортимент. Экономически это означает переход от модели «эффективных глобальных цепочек» к модели «надежных региональных цепочек», где ключевым критерием становится не цена, а исполнимость контракта Ольга Сорокина управляющий партнер O2 Consulting

Эксперт добавила, что большинство респондентов выделяют три критичных условия для улучшения деловой среды: снятие импортно-экспортных ограничений ЕС, США и Великобритании, снятие или послабление ограничений в отношении российских финансовых институтов и снятие ограничений с IT-сектора.

«Опыт более чем 75 иностранных компаний показывает: иностранные компании, продолжающие работу в России, живут в условиях двухслойного регулирования, высокой неопределенности, роста транзакционных издержек и необходимости постоянной адаптации», — заключила Сорокина.

Исследование носит аналитический характер и не является рекомендацией по структурированию операций или обходу санкционных ограничений, подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что в III квартале 2025 года число сделок по уходу иностранного бизнеса из России упало в 2,7 раза: за это время состоялось всего пять подобных операций. Отмечается, что за последние девять месяцев было проведено 15 таких сделок — минимум с 2022 года.