11:52, 13 декабря 2025Спорт

Оценены шансы Немкова завоевать чемпионский титул

Букмекеры спрогнозировали победу бойца MMA Немкова в бою PFL против Феррейры
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Francois Nel / Getty Images

Букмекеры оценили шансы российского бойца смешанного стиля (MMA) Вадима Немкова завоевать чемпионский пояс Professional Fighting League (PFL) в тяжелом весе в поединке против бразильца Ренана Феррейры. Об этом сообщает Sport24.

Эксперты прогнозируют уверенную победу ученика Федора Емельяненко с коэффициентом 1,20 (78 процентов вероятности), в то время как триумф его соперника оценивают в 4,55 (21 процент).​ Самый популярный сценарий — нокаут или сабмишен от Немкова (1,26). Победа Феррейры досрочно идет за 4,80, включая его нокаут (6,00).​

Букмекеры ожидают досрочного финиша: на раннюю победу любого из спортсменов предлагают 1,05, на решение судей — 9,00. Тотал раундов установлен на 1,5 с коэффициентами 1,66 на «больше» и 2.15 на «меньше»; вероятность завершения в первых двух раундах — 1,42.​

Поединок стартует не ранее 23:30 по московскому времени 13 декабря.

    Последние новости

