18:46, 13 декабря 2025Бывший СССР

Помилованных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину

Белорусских оппозиционеров Бабарико и Колесникову вывезли на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Виктора Бабарико

Белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марию Колесникову вывезли на Украину после освобождения из заключения. Об этом сообщил официальный Telegram-канал штаба Бабарико.

«Друзья, мы подтверждаем: Виктор Бабарико и Мария Колесникова на свободе. Сейчас они находятся на Украине», — утверждается в публикации.

Ранее власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Решение было принято на фоне договоренностей с США и сигналов о возможном смягчении санкционного давления на республику.

Среди освобожденных — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

