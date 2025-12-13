Популярный мультфильм уйдет из России

Британская компания, производящая мультфильм о Бубе, не продлила права в РФ

Мультфильм «Буба» уходит из России, так как производящая его британская компания «3D Sparrow Group Limited» не стала продлевать авторские права на персонаж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Российский офис анимационной студии, находящийся в подмосковном Красногорске, пока продолжает работать. Серии мультфильма также еще доступны на видеоплощадках, но в ближайшее время могут пропасть вместе с плюшевыми игрушками и мерчем с Бубой, имеющихся в продаже.

Мультсериал вышел в 2014 году, с того периода отснято шесть сезонов. Он входит в топ популярных в России анимационных фильмов.

