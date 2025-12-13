Появились первые кадры из взятого под контроль Красноармейска с высоты птичьего полета

РИА Новости опубликовало первое видео из взятого под контроль Красноармейска

Появились первые кадры из Красноармейска (украинское название — Покровск), взятого под контроль Российской армией. Видео снято с высоты птичьего полета, его опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны разрушенные дома и улицы.

Вечером 1 декабря стало известно, что Российская армия взяла под свой контроль Красноармейск, а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ город.

Колумнист журнала The American Conservative Тед Снайдер считает, что успех Вооруженных сил России укрепляет позицию Москвы на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, взятие Красноармейска ставит под угрозу способность ВСУ снабжать войска в Донбассе оружием и продовольствием.