00:38, 13 декабря 2025Россия

Пожар в одном из зданий Никитского монастыря локализован

Зяблицкий: Пожар в одном из зданий Никитского монастыря локализован
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пожар, произошедший в одном из зданий Никитского монастыря, локализован. Об этом сообщил глава городского округа Переславль-Залесский Дмитрий Зяблицкий в своем Telegram-канале.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных подразделений, а также привлечению дополнительного расчета воинской части, возгорание удалось быстро локализовать. Пострадавших нет», — написал Зяблицкий.

Глава городского округа отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать распространения огня и сохранить исторический объект.

Ранее о возгорании в одном из старейших монастырей России сообщила городская администрация Переславля-Залесского. Отмечалось, что к тушению пожара привлекли расчет воинской части. Возгорание попало на видео.

