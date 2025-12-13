Реклама

16:43, 13 декабря 2025Силовые структуры

Силовики пришли к азербайджанской диаспоре в российском городе

В Воронеже задержан глава местного азербайджанского криминалитета Заидов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Два майора»

Сотрудники СОБР пришли к представителям азербайджанской диаспоры в Воронеже. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале «Два майора».

По данным канала, в рамках визита силовиков был задержан Нияз Заидов. Заидов — глава азербайджанского криминалитета Воронежской области и смотрящий за местным «Алексеевским рынком». Его доставили в отдел. Там у мужчины изъяли паспорт РФ, а его самого отправили в центр содержания нелегальных мигрантов.

В 2005 году Воронежский суд приговорил Заидова к восьми годам колонии за расправу. Назначенное наказание он отбывал в Азербайджане — на родине он досрочно вышел на свободу и снял судимость.

После освобождения мужчина вернулся в Россию. Он получил российский паспорт в 2019 году.

Ранее в Ленинградской области мигранты-строители попытались сбежать в лес, но были задержаны сотрудниками полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
