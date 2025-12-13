Реклама

Солдаты ВСУ не знали о присутствии в Северске российских войск

Пленный солдат ВСУ: При заходе в Северск мы не знали, что там находятся русские
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сдавшийся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Демидов заявил, что командование отправило военных на позиции в районы Северска, не сообщив, что населенный пункт уже находится под контролем ВС России. Об этом он рассказал ТАСС.

«Нам сказали, что там находится вторая линия фронта. Нас привели дроном, но мы даже не знали, что вокруг уже были русские солдаты. Просидели в блиндаже четыре дня», — сообщил боец.

По словам Демидова, на четвертый день группа из четырех человек приняла решение сдаться. «Услышали, что спрашивают, кто мы. Они спросили, что мы здесь делаем и будем ли в плен сдаваться», — добавил он.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово сдаваться в плен в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).

