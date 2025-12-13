Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 13 декабря 2025Экономика

США решили потратиться на борьбу с коррупцией на Украине

РИА Новости: США купят годовую подписку для НАБУ за 40 тысяч долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получит годовую подписку на облачную систему мониторинга и анализа данных Artellence Expert. Об этом сообщило РИА Новости.

Это произойдет благодаря контракту на 40 тысяч долларов, который заключат посольство США на Украине и компания Artellence Ukraine, LLC. Сотрудники НАБУ уже прошли обучение и используют эту платформу в своей работе. В рамках контракта бюро получит 20 пользовательских аккаунтов, лимит в 20 тысяч запросов и доступ к административным функциям.

Эксперты полагают, что ситуация, в которой находится президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала, является затишьем перед бурей.

В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за ситуации с коррупцией на Украине. В Белом доме считают, что там злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На свободу вышла одна из лидеров белорусской оппозиции

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Появились подробности об избиении российского тренера

    Силовики пришли к азербайджанской диаспоре в российском городе

    Европу раскритиковали за ухудшение положения Украины

    Жена тряпичной куклы узнала пол четвертого ребенка с помощью унитаза

    Страна Европы призвала восстановить отношения с Россией

    Дмитриев предрек последствия для ЕС за бессрочную заморозку российских активов

    Украинский блогер-миллионник получил гражданство России

    Раскрыт вклад северокорейских военных в освобождение Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok