США решили потратиться на борьбу с коррупцией на Украине

РИА Новости: США купят годовую подписку для НАБУ за 40 тысяч долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получит годовую подписку на облачную систему мониторинга и анализа данных Artellence Expert. Об этом сообщило РИА Новости.

Это произойдет благодаря контракту на 40 тысяч долларов, который заключат посольство США на Украине и компания Artellence Ukraine, LLC. Сотрудники НАБУ уже прошли обучение и используют эту платформу в своей работе. В рамках контракта бюро получит 20 пользовательских аккаунтов, лимит в 20 тысяч запросов и доступ к административным функциям.

Эксперты полагают, что ситуация, в которой находится президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала, является затишьем перед бурей.

В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за ситуации с коррупцией на Украине. В Белом доме считают, что там злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков.