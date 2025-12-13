Стало известно о скандале из-за запоя эстонских делегатов перед визитом к Далай-ламе

Õhtuleht: Делегаты из Эстонии напились перед визитом к Далай-ламе

Визит эстонской парламентской делегации в Индию обернулся скандалом еще до запланированной встречи с далай-ламой. Как пишет издание Õhtuleht, часть представителей Эстонии настолько увлеклась алкоголем, что на их поведение обратили внимание индийские принимающие стороны.

По данным газеты, поездка оставила у участников делегации совершенно разные впечатления.

«Визит эстонских парламентариев в Индию оказался для некоторых из делегации очень приятным, а для других — крайне неловким. Первые принадлежали к партии "Эстония 200" и были в основном пьяны. Остальные пытались хоть как-то их сдерживать», — говорится в статье.

При этом, как подчеркнули в издании, членов делегации заранее предупреждали о необходимости воздержаться от употребления алкоголя, особенно накануне встречи с духовным лидером тибетского буддизма. Однако, по информации журналистов, эти рекомендации были проигнорированы.

Наибольшее внимание, как уточняется, привлекли депутаты от партии «Эстония 200» Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, а также советница министра внутренних дел Эстонии Кадри Напритсон-Акуне.

Последняя позже прокомментировала ситуацию в социальных сетях. По ее словам, поездка носила частный характер, она находилась в отпуске, оплатила путешествие самостоятельно и не считает употребление алкоголя во время отдыха проблемой.

