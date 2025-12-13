Реклама

Стало известно об уничтожении окруженных бойцов ВСУ

Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска
Андрей Шеньшаков

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие ВСУ, которые попали в окружение в центре Красноармейска, не смогли выбраться из «котла». Об этом РИА Новости сообщил боец ВС РФ.

Военнослужащий 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным Электрод сообщил об уничтожении украинскиих солдат.

«Их было очень много. Мы со всех сторон потихонечку заходили, давили, враг отступал, бежал туда, к себе. Но их догоняли, потому что люди, как в кольцо заходили, встречали их, добивали», — рассказал боец.

По словам Электрода, маневр с окружением центра Красноармейска позволил уничтожить всех военнослужащих, которые обороняли здания в районе площади Шибанкова.

Ранее стало известно, что российские войска начали стремительно сужать окружение в Димитрове (украинское название — Мирноград) — городе спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

