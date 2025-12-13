Реклама

Трамп оценил идею создания свободной экономической зоны в Донбассе

Трамп заявил, что идея свободной экономической зоны в Донбассе может сработать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп оценил идею создания свободной экономической зоны в Донбассе, отметив, что она может сработать. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация очень сложная, но идея сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — заявил глава Белого дома.

Ранее газета Politico писала, что Украина в последней версии мирного плана предложила создать свободную экономическую зону в Донбассе, куда могли бы инвестировать представители американского бизнеса. Это стало попыткой заинтересовать Трампа.

