Аналитик Бо предупредил Украину о риске потерять всю армию

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Европа еще не осознала, что украинский конфликт закончится на условиях России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Бо подчеркнул, что конфликт и на поле боя, и за столом переговоров закончится на условиях России. «Это то, чего не поняли европейцы», — отметил он.

Аналитик выразил уверенность, что Москва выполнит задачу по демилитаризации Украины. Таким образом Москва лишит Киева возможности возобновления кризиса в дальнейшем. «Они [Украина] вероятно, не потеряют всю территорию, но они точно потеряют свою армию», — предупредил Бод.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под контроль Северск — одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это следует из сообщения Министерства обороны России.