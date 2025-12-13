Петербургский художник Геннадий Устюгов умер на 89-м году жизни

На 89-м году жизни умер петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов, пишет «Собака.ru» со ссылкой на художника Константина Ставрова.

Устюгов — представитель «неофициального» ленинградского искусства 1970-1980-х годов. Работы художника хранятся в Эрмитаже, Русском музее, американском Музее Циммерли и частных коллекциях.

Устюгов родился в 1937 году в Токмаке Киргизской ССР. В 1955 году поступил в Санкт-Петербургский художественный лицей, был отчислен оттуда. В 70-е входил в Товарищество экспериментальных выставок и Товарищество экспериментального изобразительного искусства.

Еще до 50 лет художнику поставили диагноз «шизофрения», он вышел на пенсию. В последние пять лет Устюгов показал выставку в галерее Invalid House, представил новые работы на выставке «Где бабуля?» на Средней Подьяческой.

Причины смерти художника не называются.

