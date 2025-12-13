Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:56, 13 декабря 2025Культура

Умер петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов

Петербургский художник Геннадий Устюгов умер на 89-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: CC BY-SA 4.0 / Юрий Молодковец / Wikipedia

На 89-м году жизни умер петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов, пишет «Собака.ru» со ссылкой на художника Константина Ставрова.

Устюгов — представитель «неофициального» ленинградского искусства 1970-1980-х годов. Работы художника хранятся в Эрмитаже, Русском музее, американском Музее Циммерли и частных коллекциях.

Устюгов родился в 1937 году в Токмаке Киргизской ССР. В 1955 году поступил в Санкт-Петербургский художественный лицей, был отчислен оттуда. В 70-е входил в Товарищество экспериментальных выставок и Товарищество экспериментального изобразительного искусства.

Еще до 50 лет художнику поставили диагноз «шизофрения», он вышел на пенсию. В последние пять лет Устюгов показал выставку в галерее Invalid House, представил новые работы на выставке «Где бабуля?» на Средней Подьяческой.

Причины смерти художника не называются.

Ранее сообщалось о смерти худрука ансамбля «Ретро» Альберта Комарова. Его тело нашли прохожие возле дома № 38 на проспекте Андропова в Москве. Предварительно, у музыканта случился обширный инфаркт.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Эрдоган рассказал об обещании Путина

    В России запретили роман о боевых действиях в Донецке

    В Госдуме сделали жесткое заявление о Deutsche Welle

    США снимут санкции с одной отрасли Белоруссии

    Умер петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов

    В России жестко избили спортивного тренера

    Солдаты ВСУ не знали о присутствии в Северске российских войск

    Новый премьер Чехии отказался вкладывать деньги в Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok