10:29, 13 декабря 2025Россия

В Госдуме призвали увеличить в школе часы математики, русского и истории

В ГД захотели увеличить часы математики и истории вместо непонятных предметов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: smolaw / Shutterstock / Fotodom  

Современная школьная программа перегружена за счет непонятных предметов и постоянно усложняется. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ответ на предложение увеличить сроки обучения в школах для полного освоения всей программы, его слова передает ТАСС.

По мнению депутата, сейчас школе не хватает часов для обучения классическим дисциплинам — математике, русскому языку и истории. Он назвал «эксперименты со сроками обучения» неверным подходом.

«Так и хочется сказать: что вы делаете? Оставьте детей в покое! И педагогов тоже! Большинство учителей и так работают на пределе», — добавил Миронов. Парламентарий уверен, что более эффективным для школьной программы будет избавление от ЕГЭ и освобождение педагогов от «безумной отчетности».

Ранее спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин осудил плату за электронные дневники в российских школах.

