Россия
16:03, 13 декабря 2025Россия

В российском городе загорелся аквапарк

МЧС: 210 человек эвакуировали из загоревшегося аквапарка в Суздале
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал 112

Из гостинично-туристического комплекса в Суздале из-за пожара эвакуировали 210 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МЧС России по Владимирской области.

К тушению огня привлекли 38 сотрудников и 13 единиц техники. Пострадавших нет.

Как уточняет Telegram-канал «112», в субботу, 13 декабря, загорелась крыша аквапарка, который находится в комплексе. Среди эвакуированных 50 детей.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелось здание Правобережного рынка. Возгорание произошло в строении площадью 2500 квадратных метров.

