Риттер: Стратегия Европы по спасению Украины обречена на провал

Европа тянет время, пытаясь спасти Украину, однако такая стратегия обречена на провал. Об этом предупредил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, европейские страны надеются, что США сменят курс после промежуточных выборов, и поэтому создают политические трудности, стремясь продлить жизнеспособность президента Украины Владимира Зеленского.

«Но это не работает, потому что прямо сейчас на линии фронта украинская армия находится почти в состоянии полного коллапса, и спасти эту ситуацию уже невозможно», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что энергосистема Украины находится в плачевном состоянии, а правительство страны разваливается из-за финансовых проблем.

Ранее Риттер сообщил о намерении властей США избавиться от Зеленского. По его словам, они сделают это, «как только он подпишет соглашение о прекращении войны на условиях Вашингтона».