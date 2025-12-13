Реклама

22:24, 13 декабря 2025Мир

В США раскрыли стратегию Европы по спасению Украины

Риттер: Стратегия Европы по спасению Украины обречена на провал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Европа тянет время, пытаясь спасти Украину, однако такая стратегия обречена на провал. Об этом предупредил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, европейские страны надеются, что США сменят курс после промежуточных выборов, и поэтому создают политические трудности, стремясь продлить жизнеспособность президента Украины Владимира Зеленского.

«Но это не работает, потому что прямо сейчас на линии фронта украинская армия находится почти в состоянии полного коллапса, и спасти эту ситуацию уже невозможно», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что энергосистема Украины находится в плачевном состоянии, а правительство страны разваливается из-за финансовых проблем.

Ранее Риттер сообщил о намерении властей США избавиться от Зеленского. По его словам, они сделают это, «как только он подпишет соглашение о прекращении войны на условиях Вашингтона».

