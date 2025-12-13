Прозоров: Заявление Зеленского о Крыме может быть дымовой завесой

Украина может планировать атаку, прикрываясь мирными заявлениями. Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.

Он допустил, что признание президента Украины Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым военным путем может быть дымовой завесой перед попыткой вторжения. Прозоров предположил, что целью подобной акции может стать попытка продемонстрировать зарубежным партнерам Киева, что украинские войска не находятся в плачевном состоянии.

Однако, по его мнению, операция не принесет никакого военно-стратегического смысла и закончится провалом. «Любому маломыслящему человеку понятно, что стоит им отойти на 15 километров от Днепра, где они выйдут из зоны поддержки своей артиллерии, и все — они просто добыча», — отметил собеседник агентства.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет сил, чтобы вернуть Крым. Он также признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО, указав, что страну в альянсе не видят ни США, ни другие участники объединения.