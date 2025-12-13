Военкор раскрыл цель атак ВСУ этой ночью и ответ российских военных

Военкор Котенок: ВСУ атакуют Саратовскую область, ВС РФ ответили по Одессе

Военкор Юрий Котенок раскрыл цель атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории этой ночью. По его словам, противник пытается нанести удары по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области.

«ВСУ в эти минуты атакуют Саратовскую область. Цель противника — НПЗ. Работает ПВО», — сообщил журналист.

Котенок добавил, что российские военные нанесли ответные удары по Одесской и Днепропетровской областям. В Одессе, предварительно, новые прилеты в порту, уточнил он.

Ранее очевидцы сообщили о сильных взрывах в Саратове и Энгельсе. Согласно предварительной информации, несколько украинских беспилотников уже были уничтожены.