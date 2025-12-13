Реклама

01:06, 13 декабря 2025

На Западе оценили решение ЕС по активам России

l'AntiDiplomatico: Решение ЕС по активам России наносит серьезный удар по Европе
Марина Совина
Фото: Pixabay

Решение Брюсселя о бессрочной блокировке российских суверенных активов нанесло серьезный удар по Европе, окончательно разрушив ее репутацию перед всем миром. Об этом сообщило издание l'AntiDiplomatico.

«ЕС, игнорируя опасности этой эскалации, пересек красную линию в международном праве и государственном суверенитете», — говорится в публикации.

Сегодняшним шагом европейские институты окончательно подрывают собственную репутацию в глазах мирового сообщества, отмечает автор статьи. При этом своими действиями Брюссель наносит куда более значительный ущерб собственно себе, а не России.

«Какая из держав отныне будет доверять размещение своих резервов в системе, которая изымает их по своему усмотрению?», — задался вопросом автор.

Ранее Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

