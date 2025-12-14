Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 14 декабря 2025Мир

Американский сенатор обратился с одной просьбой к Трампу

Сенатор Пол: США нужно задуматься о выводе своих войск из Сирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

США должны рассмотреть возможность вывода своих военных с территории Сирии. С таким заявлением выступил сенатор Конгресса Рэнд Пол в свете недавней атаки на американские войска в Пальмире, информирует NBC News.

«Погибшие солдаты определенно являются героями, которые сражались за свою страну. Большой вопрос — стоит ли им там находиться», — вопросил политик.

По словам Пола, «людей, которые убили американских солдат, необходимо покарать». Также в первую очередь необходимо «пересмотреть вопрос о том, нужно ли нам размещать там войска».

Ранее американские СМИ писали, что Соединенные Штаты подняли в небо два истребителя после атаки на американских военных в Сирии. До этого в Пентагоне заявляли, что двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик не выжили в сирийском городе Пальмира. Еще трое человек получили ранения.

При этом ранее президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа назвал свою страну геополитическим союзником США, в которого можно вкладывать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Свирепый медведь-шатун растерзал шесть жителей тихой деревни. С ним не могли справиться солдаты. Как это удалось охотнику-пьянице?

    Выходец из СССР закрыв собой жену от пуль во время теракта в Сиднее и погиб

    Эстония начала установку бункеров на границе с Россией и столкнулась с трудностями

    Уиткофф высказался о переговорах с Зеленским

    Российская делегация прибыла на встречу шерп G20

    Трамп пожаловался на любовь народа к первой леди США

    Сийярто вступил в перепалку с главой украинского МИД из-за России

    Американский сенатор обратился с одной просьбой к Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok