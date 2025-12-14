Американский сенатор обратился с одной просьбой к Трампу

Сенатор Пол: США нужно задуматься о выводе своих войск из Сирии

США должны рассмотреть возможность вывода своих военных с территории Сирии. С таким заявлением выступил сенатор Конгресса Рэнд Пол в свете недавней атаки на американские войска в Пальмире, информирует NBC News.

«Погибшие солдаты определенно являются героями, которые сражались за свою страну. Большой вопрос — стоит ли им там находиться», — вопросил политик.

По словам Пола, «людей, которые убили американских солдат, необходимо покарать». Также в первую очередь необходимо «пересмотреть вопрос о том, нужно ли нам размещать там войска».

Ранее американские СМИ писали, что Соединенные Штаты подняли в небо два истребителя после атаки на американских военных в Сирии. До этого в Пентагоне заявляли, что двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик не выжили в сирийском городе Пальмира. Еще трое человек получили ранения.

При этом ранее президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа назвал свою страну геополитическим союзником США, в которого можно вкладывать.