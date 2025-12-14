Реклама

22:15, 14 декабря 2025

Армия России взломала оборону ВСУ в центре Гуляйполя

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска на Запорожском фронте продолжают штурм ключевого населенного пункта Гуляйполе, прорываясь с севера и востока в направлении кварталов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Группировка войск "Восток" расширяет зону контроля за рекой Ганчур и проводит бои в центральную часть», — говорится в публикации.

Ранее уничтожение натовской техники и штурм Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) сняли на видео.

До было опубликовано видео уничтожения пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане.

