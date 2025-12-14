Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в российском регионе

Гладков: Дрон ВСУ атаковал частный дом в селе Ясные Зори Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом в селе Ясные Зори Белгородского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате атаки произошло возгорание дома. Также пострадал мирный житель, у него диагностированы минно-взрывная травма и множественные осколочные ранениями ног. Пострадавший госпитализирован.

В ночь на 14 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 141 беспилотник ВСУ над Россией, в том числе три БПЛА сбили над Белгородской областью.

Ранее в селе Бирюч при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ пострадала женщина. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, БПЛА атаковал жилой дом.