Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 14 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады набросился c критикой на Зеленского из-за встречи в Берлине

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский представляет угрозу президенту США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский представляет угрозу для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его команды. К такому выводу пришел депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Зеленский — террорист. Он ненавидит все, что связано с Трампом. Зеленский будет манипулировать командой Трампа и саботировать их планы, пока остается жив», — посетовал политик.

Так Дмитрук отреагировал на начало встречи делегаций США и Украины в Берлине.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начали переговоры в Берлине. Основная цель визита политика в немецкий город — переговоры, «направленные на прекращение войны на Украине».

До этого немецкие СМИ писали, что глава США Дональд Трамп усилил давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это была кровавая бойня». Еврейский праздник закончился расстрелом десятков людей. Россияне чудом успели спастись и уехать

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Атаку БПЛА отразили в российском регионе

    Зеленский потребовал передать Запорожскую АЭС под контроль Украины и США

    Депутат Рады набросился c критикой на Зеленского из-за встречи в Берлине

    В ЕС захотели доказать Трампу свою пользу

    Премьера Британии призвали удалить пост-поздравление с Ханукой

    Армия России взломала оборону ВСУ в центре Гуляйполя

    Раскрыта дата продолжения переговоров Украины и США

    Названа дата прощания с погибшим главой Реутова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok