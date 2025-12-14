Реклама

Интернет и СМИ
17:48, 14 декабря 2025

В сообщениях «Радиостанции Судного дня» усмотрели намек на третью мировую войну

Express: Сообщения «Радиостанции Судного дня» вызывают опасения о войне
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: senivpetro / Freepik

Сообщения, звучащие в эфире «Радиостанции Судного дня» (УВБ-76) вызывают опасения, связанные с возможной глобальной войной. Намек на начало такого конфликта усмотрело британское издание Express.

В материале отмечается, что за прошедшую неделю УВБ-76 передала около 15 необычных сообщений, «вызвав опасения по поводу возможного начала Третьей мировой войны». Так, на подобный вывод издание такие прозвучавшие в эфире слова, как «перечница», «перенаем», «опальный», «спинобаз» и ряд других.

В статье также утверждается, что «Радиостанции Судного дня» начинает чаще передавать сообщения в момент глобальных кризисов.

Ранее стало известно, что УВБ-76 передала слово «бермудский», ранее не звучавшее в эфире. 10 декабря «Радиостанции Судного дня» неожиданно активизировалась и за день передала 15 сообщений с 20 словами, каждое из которых не встречалось в передачах прежде.

