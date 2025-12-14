Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:15, 14 декабря 2025Путешествия

Два московских аэропорта приостановили полеты

В аэропортах Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — приостановлены полеты в целях безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения начали действовать в 06:08 по московскому времени. Аналогичные меры также введены в аэропортах Иваново и Ярославля.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу.

Минувшей ночью украинские дроны также атаковали Краснодарский край. В поселке Афипский были повреждены шесть частных домов. Кроме того, по информации Mash, в результате удара обрушилась линия электропередачи (ЛЭП).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

    В России задумались о новом Госплане

    Собянин сообщил об уничтоженном БПЛА при подлете к Москве

    Спутницу экс-главы МИД Украины уличили в использовании СВО для пиара секс-шопа

    Два московских аэропорта приостановили полеты

    Звезда «Кривого зеркала» рассказал о пережитых операциях

    В России подсчитали стоимость новогоднего стола

    В Запорожской области ликвидирован 19-летний наемник без опыта службы

    Мошенники перед Новым годом придумали ловушку с популярными сайтами

    Командир «Ахмата» раскрыл действия ВСУ при угрозе плена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok