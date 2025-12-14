Два московских аэропорта приостановили полеты

В двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — приостановлены полеты в целях безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения начали действовать в 06:08 по московскому времени. Аналогичные меры также введены в аэропортах Иваново и Ярославля.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу.
Минувшей ночью украинские дроны также атаковали Краснодарский край. В поселке Афипский были повреждены шесть частных домов. Кроме того, по информации Mash, в результате удара обрушилась линия электропередачи (ЛЭП).