Два московских аэропорта приостановили полеты

В аэропортах Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

В двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — приостановлены полеты в целях безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения начали действовать в 06:08 по московскому времени. Аналогичные меры также введены в аэропортах Иваново и Ярославля.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу.

Минувшей ночью украинские дроны также атаковали Краснодарский край. В поселке Афипский были повреждены шесть частных домов. Кроме того, по информации Mash, в результате удара обрушилась линия электропередачи (ЛЭП).