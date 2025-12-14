Реклама

11:32, 14 декабря 2025Спорт

Джон Сина ушел из рестлинга

Американец Джон Сина завершил карьеру рестлера
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Американец Джон Сина завершил карьеру рестлера. Об этом сообщается на сайте организации World Wrestling Entertainment (WWE), под эгидой которой он провел последний бой.

48-летний Сина встречался с Гюнтером на турнире WWE Saturday Night's Main Event XLII в Вашингтоне, проиграв удушающим приемом. После этого он объявил об уходе из рестлинга.

Сина объявил о намерении уйти из спорта год назад. В течение этого времени он проводил прощальное турне, завершившееся турниром в Вашингтоне.

Американец считается одним из величайших рестлеров в истории. Сина начал карьеру в 1999 году, а в WWE выступал с 2002-го. Он является 17-кратным чемпионом мира.

Кроме того, Сина — успешный голливудский актер. Он снимался в двух частях франшизы «Форсаж», фильмах «Здравствуй, папа, Новый год!», «Супермен», а также сериале «Миротворец».

