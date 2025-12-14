Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:23, 13 декабря 2025Россия

Электробус протаранил остановку в Москве

«Осторожно, Москва»: Электробус врезался в остановку в Птичном
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Электробус протаранил остановку в поселке Птичное в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от ДК «Десна». Сдающий назад общественный транспорт врезался в автобусную остановку.

По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. Стоящие на остановке люди успели отскочить в сторону. «Водитель электробуса отдал назад с горки. И вот результат — снес остановку. Никто не пострадал, люди успели уйти», — уточнили очевидцы.

Ранее сообщалось, что в ДТП с электробусами в Москве пострадали 14 человек. В больницу попали 10 человек (9 взрослых и ребенок), остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли скорый переход Одессы под контроль российских войск

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

    Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

    Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

    В США раскрыли стратегию Европы по спасению Украины

    Электробус протаранил остановку в Москве

    Российская конькобежка отобралась на Олимпиаду

    Зеленский заявил о «значительном шансе» на урегулирование конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok