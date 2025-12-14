Командный пункт ГУР Украины уничтожен в Черниговской области

Командный пункт ГУР МО Украины уничтожен в Черниговской области

Командный пункт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины уничтожен в районе села Жукля в Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что массированный удар наносился БПЛА «Герань-2». В результате атаки имеются потери среди офицерского состава, уточняют авторы публикации.

Ранее стало известно, что дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали цели в Сумах. В городе фиксировались перебои с водой и электричеством. По данным местных пабликов, в городе прогремели 13 ударов. Взрывы также подтвердил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.

До этого сообщалось, что БПЛА «Герань-3» атаковали склады в Киевской области, взрывы также были слышны в районе аэродрома в Хмельницкой области, в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.