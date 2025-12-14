Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 14 декабря 2025Бывший СССР

Командный пункт ГУР Украины уничтожен в Черниговской области

Командный пункт ГУР МО Украины уничтожен в Черниговской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Командный пункт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины уничтожен в районе села Жукля в Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что массированный удар наносился БПЛА «Герань-2». В результате атаки имеются потери среди офицерского состава, уточняют авторы публикации.

Ранее стало известно, что дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали цели в Сумах. В городе фиксировались перебои с водой и электричеством. По данным местных пабликов, в городе прогремели 13 ударов. Взрывы также подтвердил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.

До этого сообщалось, что БПЛА «Герань-3» атаковали склады в Киевской области, взрывы также были слышны в районе аэродрома в Хмельницкой области, в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

    В России задумались о новом Госплане

    Трампа сравнили с Гринчем

    В России назвали принципиальные вопросы по Украине

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывание

    Командный пункт ГУР Украины уничтожен в Черниговской области

    Бывшие украинские солдаты взяли в плен бойцов ВСУ

    Боец ВСУ зиганул дрону и поплатился

    Россиянам рассказали об опасных причинах боли в боку

    Трампа призвали принять тяжелое для Украины решение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok