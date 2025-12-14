Названа дата прощания с погибшим главой Реутова

Церемония прощания с погибшим главой Реутова Науменко состоится 15 декабря

Церемония прощания с главой Реутова Филиппом Науменко состоится в понедельник, 15 декабря, в местном Троицком храме. Об этом проинформировали в администрации наукограда.

«Церемония прощания с Филиппом Анатольевичем Науменко пройдет в Троицком храме Реутова (ул. Победы, д. 3)», — указано в сообщении.

Как указано, желающие проститься смогут посетить церковь с 10:00 до 12:00 часов. По окончании церемонии политик будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Днем ранее стало известно, что 39-летний глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, ранее попавший в ДТП, скончался в больнице.

Авария произошла утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. Предварительно, виновником ДТП был водитель Науменко, который якобы не рассчитал скорость и расстояние и столкнулся с КамАЗом.