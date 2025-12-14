Орбан допустил потерю Рютте своего поста после угроз России

Орбан усомнился, что Рютте останется на посту генсека НАТО после слов о России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте останется на посту после его заявлений о возможном конфликте с Россией. Свое мнение он выразил в интервью порталу Mandiner.

«Слова Марка Рютте тревожат, потому что, помимо напоминаний об ужасах войны прошлого, они противоречат тому, что говорят США. Вопрос в том, что на это скажет американский президент [Дональд Трамп], останется ли у генерального секретаря НАТО после этого должность?» — задался вопросом глава венгерского правительства.

По словам Орбана, внутри блока сложилась «невиданная ранее ситуация», когда «США хотят мира, а Европа настаивает на войне».

11 декабря Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона. При этом он также повторил свой призыв тратить больше средств на оборону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, указал, что генсек военного альянса «сам не знает, о чем он говорит».