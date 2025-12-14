Реклама

От российского удара по порту под Одессой сгорел склад с мандаринами

После удара ВС РФ по парому в Ильичевске под Одессой сгорел склад с мандаринами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: 8photo / Freepik

В результате удара Вооруженных Сил России (ВС РФ) по украинским объектам под Одессой сгорел склад с мандаринами. Об этом сообщает Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что склад с фруктами сгорел после комбинированного удара на пароме в порту Черноморска (бывшее название — Ильичевск). Отмечается, что на нем было несколько тонн продукции, которая практически вся пришла в негодность.

Ранее были раскрыты необычные детали российского удара по украинским объектам под Одессой. Сообщалось, что Российская армия впервые за долгое время использовала корректируемые авиабомбы (КАБ) при атаке. Эту информацию подтвердили в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В ночь на 13 декабря ВС РФ атаковали Одесскую и Николаевскую области Украины ракетами типа «Калибр». Этот удар самым массовым для всего юга страны с начала спецоперации.

