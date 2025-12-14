Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:25, 14 декабря 2025Спорт

Оценены шансы 40-летнего Леброна Джеймса остаться в НБА еще на сезон

Букмекеры оценивают шансы Леброна Джеймса остаться в НБА коэффициентом 1,36
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Emilee Chinn / Getty Images

Оценены шансы 40-летнего Леброна Джеймса остаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) еще на сезон. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры оценивают шансы Джеймса остаться в НБА и набрать очки в сезоне-2026/2027 коэффициентом 1,36. Поставить на противоположный исход предлагается за 2,90.

В данный момент Джеймс выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В нынешнем сезоне баскетболист набирает 16,5 очка, 6,0 подбора и отдает 7,6 передачи в среднем за игру.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА и самый результативный игрок в истории лиги. В его активе 50 605 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф. Он проводит свой 22-й сезон в НБА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении Белоусовым с военкорами «самого болезненного» вопроса

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Оценены шанса форварда «Спартака» Заболотного остаться без голов в нынешнем сезоне РПЛ

    Колесникова поблагодарила Зеленского и Лукашенко за два действия

    Белорусский оппозиционер рассказал о полученных в колонии травмах

    В сообщениях «Радиостанции Судного дня» усмотрели намек на третью мировую войну

    Украинки поехали к месту приезда Зеленского в Купянск и были атакованы дронами

    Стала известна личность выхватившего дробовик у террориста мужчины в Сиднее

    Желающим согреться в мороз россиянам назвали безопасные альтернативы алкоголю

    В России оценили готовность Зеленского к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok