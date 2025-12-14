Реклама

14:39, 14 декабря 2025Мир

Помощник Путина раскрыл реакцию России на изменение мирного плана США

Ушаков: Россия резко отвергнет изменения мирного плана США по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россия ясно обозначила США свою позицию по мирному урегулированию на Украине, любые изменения в американский план будут отвергнуты, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде бы была вполне понятна американцам», — сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что Россия не примет «совершенно неприемлемых положений», в том числе по территориальному вопросу.

Также Юрий Ушаков заявил, что мечты украинского лидера Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО и полуострове Крым не сбудутся.

