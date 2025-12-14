Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:55, 14 декабря 2025Путешествия

Маршруты пассажирских поездов изменили после столкновения под Пензой

ФПК: Из-за аварии в Пензенской области изменены маршруты пассажирских поездов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Приволжская транспортная прокуратура»

Из-за схода грузовых вагонов в Пензенской области изменены маршруты некоторых пассажирских поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем Telegram-канале.

«На период проведения восстановительных работ пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом — через станции Сызрань и Пенза», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения.

Ранее сообщалось о столкновении тепловоза и грузового поезда в Пензенской области. В результате никто не пострадал, но из-за происшествия задержали пассажирский поезд СамараСанкт-Петербург.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе захотели видеть президентом Украины еще одного кандидата. Кто может составить конкуренцию основным политикам?

    В России задумались о новом Госплане

    Икона спасла сердце бойца от осколка на СВО

    В России захотели следить за бывшими заключенными с помощью умных камер

    В Германии вновь заговорили о передаче Украине ракет Taurus

    Лавров обвинил Запад в эшелонированной кампании против сербов

    Маршруты пассажирских поездов изменили после столкновения под Пензой

    Российский военный заявил об истощении украинских сил в ДНР

    Овечкин обошел Яромира Ягра

    Раскрыты новые подробности сделки Долиной и Лурье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok