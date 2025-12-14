Маршруты пассажирских поездов изменили после столкновения под Пензой

ФПК: Из-за аварии в Пензенской области изменены маршруты пассажирских поездов

Из-за схода грузовых вагонов в Пензенской области изменены маршруты некоторых пассажирских поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем Telegram-канале.

«На период проведения восстановительных работ пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом — через станции Сызрань и Пенза», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения.

Ранее сообщалось о столкновении тепловоза и грузового поезда в Пензенской области. В результате никто не пострадал, но из-за происшествия задержали пассажирский поезд Самара — Санкт-Петербург.