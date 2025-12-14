Песков раскрыл ориентир России в вопросе урегулирования на Украине

Песков: РФ ориентируется на США в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Российская сторона в вопросах урегулирования конфликта на Украине ориентируется на США, а не Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Европейцы играют в свою игру, похоже, что они хотят продолжения войны. Но здесь мы больше ориентируемся, несомненно, на наших визави из Вашингтона», — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва считает американскую позицию по Украине «весьма решительной, реалистичной и прагматичной».

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона. При этом он также повторил свой призыв тратить больше средств на оборону.

Также канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что конфликт в Европе продолжится даже в случае поражения Украины, обвинив Россию в якобы «высоких амбициях».