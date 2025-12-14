Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 14 декабря 2025Мир

Песков раскрыл ориентир России в вопросе урегулирования на Украине

Песков: РФ ориентируется на США в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российская сторона в вопросах урегулирования конфликта на Украине ориентируется на США, а не Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Европейцы играют в свою игру, похоже, что они хотят продолжения войны. Но здесь мы больше ориентируемся, несомненно, на наших визави из Вашингтона», — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва считает американскую позицию по Украине «весьма решительной, реалистичной и прагматичной».

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона. При этом он также повторил свой призыв тратить больше средств на оборону.

Также канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что конфликт в Европе продолжится даже в случае поражения Украины, обвинив Россию в якобы «высоких амбициях».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл действия Украины при условии провала мирного процесса

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Стало известно о необычных деталях удара России по объектам под Одессой

    В Кремле раскрыли триггер для начала СВО

    Появились новые жертвы стрельбы на пляже в Австралии во время празднования Хануки

    Зеленский раскрыл причину передачи белорусских политзаключенных на Украину

    Песков назвал себя малововлеченным отцом

    Помощник Путина раскрыл реакцию России на изменение мирного плана США

    Женщина провела 72 часа за объятиями с деревом и поставила рекорд

    Тренер вратарей сборной России оценил игру Сафонова за ПСЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok