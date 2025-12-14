Популярный телеведущий запретил посещать его паб правящей партии Великобритании

Ведущий Кларксон запретил лейбористам посещать его паб из-за из политики

Бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон запретил членам правящей партии Великобритании — лейбористам — посещать его паб The Farmer's Dog. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Чтобы было понятно: я запрещаю всем членам Лейбористской партии посещать мой паб. Всем, кроме Маркуса Кэмпбелла Сэворса. Ему всегда рады. И не только потому, что его исключили из Лейбористской партии», — написал Кларксон.

Уточняется, что таким образом Кларксон поддержал кампанию против лейбористов, которую инициировали британские владельцы питейных заведений. Сообщается, что предприниматели оказались недовольны тем, что на них увеличили налоговую нагрузку.

Ранее Кларксон рассказал о неожиданных последствиях использования препарата для лечения диабета «Оземпик», который стали использовать для снижения веса. По словам ведущего, он часто испытывал тошноту и слабость.