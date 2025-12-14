Реклама

10:55, 14 декабря 2025

Популярный телеведущий запретил посещать его паб правящей партии Великобритании


Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Джереми Кларксон

Джереми Кларксон. Фото: www.imago-images.de / Globallookpress.com

Бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон запретил членам правящей партии Великобританиилейбористам — посещать его паб The Farmer's Dog. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Чтобы было понятно: я запрещаю всем членам Лейбористской партии посещать мой паб. Всем, кроме Маркуса Кэмпбелла Сэворса. Ему всегда рады. И не только потому, что его исключили из Лейбористской партии», — написал Кларксон.

Уточняется, что таким образом Кларксон поддержал кампанию против лейбористов, которую инициировали британские владельцы питейных заведений. Сообщается, что предприниматели оказались недовольны тем, что на них увеличили налоговую нагрузку.

Ранее Кларксон рассказал о неожиданных последствиях использования препарата для лечения диабета «Оземпик», который стали использовать для снижения веса. По словам ведущего, он часто испытывал тошноту и слабость.

    

