16:54, 14 декабря 2025Путешествия

Россиянка пострадала во время нападения на праздновавших Хануку в Австралии

Россиянке прострелили руку во время теракта на пляже Бонди в Сиднее
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mark Baker / AP

Посетившая праздничное мероприятие на пляже в Австралии россиянка пострадала от действий террористов. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Знакомые гражданки РФ рассказали, что она приехала на побережье Бонди в Сиднее, чтобы отметить первый день Хануки. «Там было много евреев, много русскоговорящих», — сообщили друзья пострадавшей.

В итоге во время теракта россиянке прострелили руку. На данный момент женщина находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Уточняется, что в генконсульство РФ информации о раненых соотечественниках нет.

Ранее двое мужчин открыли огонь на поражение по отдыхающим на Бонди-бич. В результате стрельбы 29 человек получили ранения, не выжили — 12, в том числе один из преступников.

