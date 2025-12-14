Появились данные о боях с окруженными в Димитрове подразделениями ВСУ

Вооруженные силы России продолжают уничтожение украинских подразделений, окруженных в городе Димитрове в Донецкой народной республике. Эти данные появились в ежедневном отчете Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что бои с попавшими в окружение Вооруженными силами Украины (ВСУ) вели бойцы группировки войск «Центр». Боевые действия велись на северо-восточной и западной окраинах города, а также в районе железнодорожного вокзала.

Кроме того в Минобороны рассказали, что российские войска нанесли поражение бригаде спецназа «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией). ВСУ потеряли почти 500 бойцов, а также несколько единиц военной техники.