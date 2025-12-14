Раскрыты новые детали кончины звездного актера из фильмов «Маска» и «Криминальное чтиво»

В квартире лишившегося жизни актера Питера Грина в Нью-Йорке обнаружили записку

Полиция раскрыла новые детали в деле кончины звездного актера из фильмов «Маска» и «Криминальное чтиво» в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание The New York Post.

По данным источника, в квартире лишившегося жизни Питера Грина обнаружили рукописную записку, которая намекает на ирландско-американскую банду, действовавшую в 1970-х годах в районе Хеллс-Китчен. «Я по-прежнему Вести (вестсайдский парень, примечание "Ленты.ру")», — написали в послании.

На данный момент полиция расследует происшествие. Офицеры отмечают, что признаков насильственной кончины нет. Уточняется, что за день до трагедии Грин общался со своим менеджером Греггом Эдвардсом, который сообщил, что артист вел себя «совершенно нормально».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время у актера была запланирована операция по удалению доброкачественной опухоли в легких. Сосед сообщил, что его обнаружили лежащим на полу лицом вниз в луже крови.