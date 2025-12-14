Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:27, 14 декабря 2025Культура

Раскрыты новые детали кончины звездного актера из фильмов «Маска» и «Криминальное чтиво»

В квартире лишившегося жизни актера Питера Грина в Нью-Йорке обнаружили записку
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jim Spellman / WireImage / Getty Images

Полиция раскрыла новые детали в деле кончины звездного актера из фильмов «Маска» и «Криминальное чтиво» в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание The New York Post.

По данным источника, в квартире лишившегося жизни Питера Грина обнаружили рукописную записку, которая намекает на ирландско-американскую банду, действовавшую в 1970-х годах в районе Хеллс-Китчен. «Я по-прежнему Вести (вестсайдский парень, примечание "Ленты.ру")», — написали в послании.

На данный момент полиция расследует происшествие. Офицеры отмечают, что признаков насильственной кончины нет. Уточняется, что за день до трагедии Грин общался со своим менеджером Греггом Эдвардсом, который сообщил, что артист вел себя «совершенно нормально».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время у актера была запланирована операция по удалению доброкачественной опухоли в легких. Сосед сообщил, что его обнаружили лежащим на полу лицом вниз в луже крови.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Стало известно о задержании нескольких человек после теракта в Австралии

    Сборная «Россия 25» со счетом 9:0 разгромила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала

    От российского удара по порту под Одессой сгорел склад с мандаринами

    Кличко заявил о серьезном ударе для всей Украины

    «Барселону» захотели купить за 10 миллиардов евро

    Россиянин избил дочь в магазине и попал на видео

    Россиянка пострадала во время нападения на праздновавших Хануку в Австралии

    В Москве не зажгут восьмисвечник в честь иудейской Хануки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok