Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:43, 14 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания российских бьюти-блогеров

Адвокат Бутырина: Бьюти-блогеров Целесте задержали при попытке к бегству
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «Арси Целесте»

Супружеская пара бьюти-блогеров Алекс и Арси Целесте (ранее — Алексей и Алена Фроловы) были задержаны на железнодорожном вокзале в Адлере при попытке к бегству. Об этом ТАСС рассказала адвокат Анна Бутырина.

Юрист, представляющая интересы потерпевшей стороны по делу о клевете, раскрыла, что Целесте после возбуждения уголовного дела не являлись по повесткам и были объявлены в федеральный розыск. 6 декабря их заметили в Краснодарском крае, и правоохранители задержали блогеров.

В отношении Целесте возбудили уголовное дело после того, как они распространили информацию, будто продукция одной из косметических фирм является смертельно опасной. В ходе допроса блогеры не смогли подтвердить свои утверждения.

13 декабря суд отпустил пару Целесте под запрет определенных действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    В российском городе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

    Взрывы прозвучали в российском регионе

    Раскрыты подробности задержания российских бьюти-блогеров

    В жилом доме Москвы произошел пожар

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Более 10 округов российского региона прекратили подачу света

    Зеленского заподозрили в подготовке новой провокации

    В Польше оценили реакцию России на блокировку ее активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok