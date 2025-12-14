Раскрыты подробности задержания российских бьюти-блогеров

Адвокат Бутырина: Бьюти-блогеров Целесте задержали при попытке к бегству

Супружеская пара бьюти-блогеров Алекс и Арси Целесте (ранее — Алексей и Алена Фроловы) были задержаны на железнодорожном вокзале в Адлере при попытке к бегству. Об этом ТАСС рассказала адвокат Анна Бутырина.

Юрист, представляющая интересы потерпевшей стороны по делу о клевете, раскрыла, что Целесте после возбуждения уголовного дела не являлись по повесткам и были объявлены в федеральный розыск. 6 декабря их заметили в Краснодарском крае, и правоохранители задержали блогеров.

В отношении Целесте возбудили уголовное дело после того, как они распространили информацию, будто продукция одной из косметических фирм является смертельно опасной. В ходе допроса блогеры не смогли подтвердить свои утверждения.

13 декабря суд отпустил пару Целесте под запрет определенных действий.