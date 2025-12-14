Реклама

21:00, 14 декабря 2025Спорт

Решение о допуске российских шахматистов до турниров с флагом и гимном отложили

ФИДЕ отложила решение о допуске россиян до турниров с флагом и гимном
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отложила решение о допуске российских шахматистов до турниров с национальными флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что 61 делегат проголосовал за допуск россиян с флагом и гимном, 51 делегат — против. Сейчас участники генассамблеи ушли на перерыв.

Российским шахматистам с весны 2022 года было запрещено выступать под национальным флагом. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

