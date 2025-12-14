Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:32, 14 декабря 2025Путешествия

Россиянин раскрыл подробности стрельбы на пляже в Австралии

IZ.RU: Российский турист стал очевидцем стрельбы на пляже в Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: AAP / Jeremy Piper / Reuters

Российский турист стал очевидцем стрельбы на пляже в Австралии и раскрыл подробности инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Известия» (IZ.RU).

По сообщению россиянина Тимура, мотивом двух злоумышленников, открывших огонь на поражение, могла стать ненависть к людям по их национальному признаку. «Слышим хлопки, очень громко, но сразу не поняли откуда. Перед пляжем евреи праздновали Хануку, и именно по ним начали стрелять», — поделился очевидец.

Россиянин отметил, что отдыхающие начали прятаться в ближайших домах и заведениях. При этом для спасения серферов правительство страны отправило военные корабли.

Ранее стало известно, что отдыхающие на пляже Бонди стали жертвами нападения двух мужчин с огнестрельным оружием. По предварительной информации, не выжили 10 человек. Одного из преступников помог задержать случайный прохожий, попавший на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл действия Украины при условии провала мирного процесса

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Стало известно о необычных деталях удара России по объектам под Одессой

    В Кремле раскрыли триггер для начала СВО

    Появились новые жертвы стрельбы на пляже в Австралии во время празднования Хануки

    Зеленский раскрыл причину передачи белорусских политзаключенных на Украину

    Песков назвал себя малововлеченным отцом

    Помощник Путина раскрыл реакцию России на изменение мирного плана США

    Женщина провела 72 часа за объятиями с деревом и поставила рекорд

    Тренер вратарей сборной России оценил игру Сафонова за ПСЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok