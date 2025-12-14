Россиянин раскрыл подробности стрельбы на пляже в Австралии

IZ.RU: Российский турист стал очевидцем стрельбы на пляже в Австралии

Российский турист стал очевидцем стрельбы на пляже в Австралии и раскрыл подробности инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Известия» (IZ.RU).

По сообщению россиянина Тимура, мотивом двух злоумышленников, открывших огонь на поражение, могла стать ненависть к людям по их национальному признаку. «Слышим хлопки, очень громко, но сразу не поняли откуда. Перед пляжем евреи праздновали Хануку, и именно по ним начали стрелять», — поделился очевидец.

Россиянин отметил, что отдыхающие начали прятаться в ближайших домах и заведениях. При этом для спасения серферов правительство страны отправило военные корабли.

Ранее стало известно, что отдыхающие на пляже Бонди стали жертвами нападения двух мужчин с огнестрельным оружием. По предварительной информации, не выжили 10 человек. Одного из преступников помог задержать случайный прохожий, попавший на видео.