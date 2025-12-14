Российские войска продвинулись в районе Ямполя и Северска

DS: Вооруженные силы России продвинулись в районе Ямполя и Северска

Вооруженные силы России продвинулись в районе Ямполя и Северска. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State в Telegram-канале.

Уточняется, что бойцы заняли новые позиции в районе села Толстой у границ Днепропетровской области.

До этого уничтожение натовской техники и штурм Димитрова в Донецкой народной республике сняли на видео.

11 декабря в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска заняли Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.