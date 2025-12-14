Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 14 декабря 2025

Российский военный заявил об истощении украинских сил в ДНР

Комбриг Верещагин: Силы ВСУ в ДНР истощены за 2,5 года боев под Артемовском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Ресурсы украинских военных подразделений на территории ДНР серьезно истощились за 2,5 года боев под Артемовском. Об этом заявил ТАСС командир разведывательно-штурмовой бригады «Невский» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

По словам военного, основной полосой ответственности его бригады является Соледар, краматорско-дружковское направление.

«Мы видим, что противник истощается. Мы медленно, но уверенно движемся вперед. И новость о взятии Северска тому подтверждение», — сказал командир.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Славянск и Краматорск будут широко использовать подземные укрытия.

